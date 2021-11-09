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Пандемия COVID-19

В Свердловской области за месяц увеличили количество ковидных коек примерно на 20%

В регионе развернули 10 147 койкомест для пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Региональные власти увеличили за месяц коечный фонд для лечения коронавируса в Свердловской области примерно на 20%. Теперь он составляет более 10 тыс. мест, сообщили ТАСС в региональном оперштабе во вторник.

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Ранее, 7 октября, оперштаб сообщал ТАСС, что в регионе развернули 8 178 коек для лечения больных с коронавирусом.

"Развернуто 10 147 [коек для лечения пациентов с ковидом]", - ответили в оперштабе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения в регионе. В регионе действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 9 ноября, зарегистрировали 729 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 163 940, выписали 146 565 человек, умерли 7 734.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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