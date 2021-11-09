Более 5 тыс. семей в Подмосковье получили кешбэк за детский лагерь

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. подмосковных семей смогли в 2021 году вернуть часть средств за отдых ребенка в лагере по программе детского туристического кешбэка. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"В этом году по президентской программе более 5 тыс. семей Московской области, отправивших своих детей в летний лагерь, смогли вернуть 50% от стоимости путевки", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Ирину Каклюгину.

Она отметила, что кешбэк в размере до 20 тыс. рублей получили семьи, в которых путевка была приобретена до 25 мая этого года. "Родители могли подать заявление электронно через портал госуслуг, а кешбэк возвращался на карту системы "Мир". Ребята отдыхали как на территории нашего региона, так и на курортах Краснодарского края и Крыма", - добавила Каклюгина.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. В ее рамках россиянам возвращают 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.