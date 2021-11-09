В Сочи прогнозируют ветер до 27 м/с

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявили в Сочи на фоне прогноза об усилении ветра местами до 27 м/с. Также ожидается дождь, есть риск формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10 ноября на территории курорта ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 м/с, а в Лазаревском районе - до 22-27 м/с. В предгорной зоне местами возможен сильный дождь, гроза. В второй половине дня и вечером 10 ноября - усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

10 ноября имеется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри-Веселое. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами.