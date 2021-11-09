Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить в 2023 году

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют в 2023 году завершить строительство Дворца спорта с бассейном, футбольными площадками, тренировочными залами и спортивной ареной на 2 270 мест. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы Дагестана.

"Масштабный проект, стоимость которого - порядка 1,5 млрд рублей, реализуется за счет местного бюджета. <...> Строительство планируют завершить в 2023 году", - говорится в сообщении.

Планом предусматривается возведение трехэтажного здания. Так, первый этаж будет состоять из спортивной арены на 2 270 мест, зоны бассейна, залов для конференций и заседаний, а также ресторана. На втором этаже расположатся гостиница, тренажерный и тренировочный залы. А вот на третьем откроется зал хореографии для обучения детей и взрослых танцам.

Кроме этого, на территории Дворца спорта планируется размещение футбольных полей, площадок для баскетбола, тенниса и волейбола, площадки с тренажерами. Здесь же намечается благоустроить набережную. Как отмечается, современный спортивный объект будет оснащен автопарковкой и подземными мусорными баками.