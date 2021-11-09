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В Пятигорске 65 детям-сиротам вручили ключи от квартир

В ближайшее время планируется передача детям-сиротам пяти квартир в Ессентуках, двух - в Изобильном, трех - в Благодарном и одной - в Новопавловске

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новые квартиры получили в Пятигорске во вторник 65 детей-сирот, сообщили журналистам в пресс-службе министерства имущественных отношений Ставропольского края.

"9 ноября детям-сиротам Ставропольского края предоставили 65 отдельных благоустроенных квартир в новых домах, расположенных на территории города-курорта Пятигорск. Однокомнатные квартиры полностью готовы к заселению: произведены отделочные работы и установлено сантехническое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится по региональной государственной программе "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов. В 2021 году на Ставрополье квартиры получили 90 человек. В ближайшее время планируется передача детям-сиротам пяти квартир в Ессентуках, двух - в Изобильном, трех - в Благодарном и одной - в Новопавловске.

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