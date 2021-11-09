Около 1,8 тыс. детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала 2021 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. детей-сирот были устроены в замещающие семьи в Московской области с начала 2021 года. Об во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,8 тыс. детей-сирот", - сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что всего в Подмосковье почти 4 тыс. приемных семей, 177 из них появились в этом году.

"Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни. Для этого в Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут получить консультации психологов, юристов и педагогов. Это абсолютно бесплатно. У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1 907 человек, а 483 из них уже взяли в семью ребенка из детского дома", - отметила Каклюгина.

Всего в Московской области проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.