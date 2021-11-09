Капитальный ремонт провели в краевом онкодиспансере Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт, стоимостью около 10 млн рублей, провели в отделении ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. В частности, заменили системы водо- и электроснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации, а также установили современное лучевое оборудование, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

"За счет реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" из краевого бюджета на капитальный ремонт отделения ставропольского краевого клинического онкологического диспансера было выделено 9 млн 981 тыс. рублей. За эти средства полностью заменены системы водо- и электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, пожарной сигнализации. Палаты и туалеты оснащены кнопками вызова персонала. Эта мера позволит медперсоналу быть постоянно на связи с пациентами, что повышает оперативность оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в отделении установили современное лучевое оборудование. Благодаря капитальному ремонту и замене систем коммуникаций в больнице сформирован единый программно-аппаратный радиологический комплекс.

"Система позволяет эффективно оказывать помощь пациентам с малодоступными для удаления новообразованиями, практически не повреждая здоровые ткани, какую бы сложную конфигурацию ни имела опухоль", - приводятся в сообщении слова заведующей отделением радиационной безопасности и радиотерапии Маргариты Бессоновой.

По данным пресс-службы, уже функционируют процедурный, смотровой кабинеты, что позволяет увеличивать объемы синхронных химиолучевых курсов лечения. В отделении развернуто 35 коек дневного стационара с режимом работы в 4 смены. Здесь проводится лучевая (химиолучевая) терапия для пациентов с любыми локализациями злокачественных опухолей.