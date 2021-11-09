Движение на дороге от Хабаровска до Бикина ограничили для автобусов из-за гололеда

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили по трассе от Хабаровска до Бикина из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 19:30 (12:30 мск) 9 ноября по причине гололедных явлений введено ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-370 "Хабаровск - Бикин", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды для междугородних автобусов закрыли еще несколько дорог.

Хабаровский край находится под действием циклона, сместившегося на территорию Дальнего Востока с севера Кореи. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечаются в нескольких районах Хабаровского края, непогода сохранится ближайшие несколько дней. Хабаровск 9 ноября сковало льдом из-за прошедшего так называемого охлажденного дождя. Здания, автомобили, дороги, тротуары покрылись льдом, обстановка на улицах осложнилась. Люди буквально скатывались на спусках с обледеневших тротуаров на проезжую часть. Отмечались перебои в работе общественного транспорта. Задержали несколько рейсов в хабаровском аэропорту.

Медики отметили увеличение числа обращений в травмпункты в Хабаровске после осадков, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Так, по данным на середину дня в травмпункт при Краевой клинической больнице №2 обратилось более 100 человек. Обычно за сутки обращается порядка 80 человек. В других травмпунктах также увеличилось количество обращений. Увеличение количества вызовов отметили и в скорой помощи Хабаровска.