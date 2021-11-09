Власти Петербурга выделили "Газпрому" участок в Лахте под создание арт-пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Участок на Приморском проспекте возле "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге предоставили в аренду компании "Газпром" под создание многофункционального комплекса арт-пространства, в котором будут проводиться выставки, конференции, культурно-образовательные и спортивные мероприятия. Как сообщила во вторник пресс-служба администрации Петербурга, такое решение приняли на совещании в Смольном.

"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение предоставить компании "Газпром" в аренду земельный участок для создания арт-пространства. Участок находится на Приморском проспекте, рядом с "Лахта Центром". "Газпром" планирует за пять лет построить на нем экогалерею площадью 21 тыс. кв.м. Она будет состоять из трех куполов - "Мир идей", "Мир смыслов", "Мир образов". Вместе с "Лахта Центром", Парком 300-летия Санкт-Петербурга, культурно-историческим центром "Парусник "Полтава", восточной набережной и променадом экогалерея станет частью единой территории", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новом пространстве планируется создать также многофункциональные спортивные площадки.

"Газпром" в августе завершил процедуру регистрации в Санкт-Петербурге. Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался 10 лет назад. Новым адресом компании официально стал многофункциональный комплекс "Лахта Центр" с самым высоким небоскребом Европы (462 м). Ранее сообщалось, что офисные помещения сосредоточат преимущественно в башне, они займут 129,9 тыс. кв.м на 86 этажах, еще около 10 тыс. кв.м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.