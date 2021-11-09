В Ульяновской области кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 12 ноября

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. Власти Ульяновской области разрешили обслуживать посетителей заведениям общепита при условии заполняемости не более 50% залов и доступа в учреждения по QR-кодам. Об этом во вторник написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram губернатор региона Алексей Русских.

На данный момент заведения общепита могут осуществлять доставку и работать навынос. Ранее предполагалось, что запрет на обслуживание посетителей в учреждениях этой отрасли будет действовать до 15 ноября.

"Приняли решение, что объекты общественного питания региона откроют свои двери для посетителей начиная с этой пятницы, 12 ноября. Вход будет по системе QR-кодов, залы можно будет загрузить на 50%", - отметил он.

По словам губернатора, во многих заведениях общепита привито более 80% коллектива. Как сообщила во вторник на заседании регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом уполномоченный по защите прав предпринимателей Ульяновской области Екатерина Толчина, владельцы готовы полностью соблюдать все правила безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, и организовывать проверку QR-кодов посетителей на входе.

"Возобновляя работу общепита раньше, мы учитываем, что в этой сфере занято более 2 500 человек. Каждый день простоя усугубляет ситуацию как для экономики заведений в целом, так и для отдельных семей", - написал губернатор.

По информации регионального оперштаба, в Ульяновской области выявлен 100 741 случай коронавируса. Вакцинирован первым компонентом 472 891 человек, полностью завершили вакцинацию 332 392 жителя региона. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 89 156 человек, умерли 3 152 пациента с подтвержденной инфекцией.