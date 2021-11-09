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Пандемия COVID-19

Школы в Курской области вернутся к очному формату 15 ноября

С 8 ноября очно обучаются старшеклассники

КУРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Все общеобразовательные школы в Курской области вернутся к обучению детей в очном формате 15 ноября, сообщил во вторник на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

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"Все образовательные школы получают возможность вести образовательный процесс в общем формате с понедельника", - сказал Старовойт.

Школьники Курской области ушли на досрочные каникулы 21 октября. К очному формату обучения с 8 ноября вернулись учащиеся 9-11 классов.

Также на заседании оперштаба отметили, что решение о переходе с дистанционного обучения на очный формат работы вузы и ссузы региона будут принимать самостоятельно.

С начала пандемии в Курской области выявили 69 372 случая заражения коронавирусом, 1 668 пациентов умерли. Для некоторых категорий населения в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового присутствия людей.

Теги
РоссияКурская областьПандемия COVID-19
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