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Власти Екатеринбурга заявили о восстановлении снизившейся в 10 раз посещаемости библиотек

Попасть в библиотеку в регионе нельзя без QR-кода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Посещаемость библиотек Екатеринбурга, снизившаяся почти в 10 раз после введения связанных с пандемией ограничений, начала восстанавливаться. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

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"Посещаемость библиотек упала, особенно в первые несколько дней, кратно. Если раньше среднестатистическая библиотека принимала 50-100 человек, то в первые дни это было 5-10 человек - практически десятикратное снижение потока. Но к концу этого двухнедельного опыта наблюдается некоторое возвращение аудитории, <…> сегодня где-то 50% - можно в общем сказать, по нашим двум библиотечным системам - возвращение аудитории. Тем не менее, конечно, снижение потока наблюдается", - сказал Марков.

Он отметил, что, в частности, в библиотеках города в последние дни пошла новая волна востребованности функции регистрации на портале госуслуг для дальнейшего получения QR-кода о вакцинации.

В Свердловской области действует система QR-кодов, ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 163 211, по данным на 8 ноября. Общее число выписанных достигло 146 061, общее число случаев смерти больных коронавирусом - 7 705.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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