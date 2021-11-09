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Власти Хабаровского края планируют ввести QR-коды на объектах торговли

По словам губернатора Михаила Дегтярева, введение кодов будет способствовать росту темпов вакцинации от коронавируса

ТАСС, 9 ноября. Система QR-кодов введут на объектах торговли в Хабаровском крае. Об этом доложил губернатор региона Михаил Дегтярев во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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"Планируем, разумеется, введение QR-кодов в торговле, что однозначно влияет на рост вакцинации", - сказал он.

В регионе также активно вводятся QR-коды в учреждениях культуры и на междугороднем транспорте.

По словам губернатора, текущая потребность в медицинских учреждениях Хабаровского края по кислороду обеспечена на 100%.

"Плюс обеспечиваем всю Амурскую область, всю Якутию, всю ЕАО, 50% потребности Приморского края и других регионов ДФО", - добавил Дегтярев.

Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 10%. На данный момент занято 88% коек.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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