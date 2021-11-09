{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Москва и Минск согласовывают взаимное признание сертификатов вакцинации

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко также выразил благодарность российским властям за снятие ограничений на перемещение граждан между странами авиационным и железнодорожным транспортом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия готовятся к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко на видеоконференции "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Конкретным примером союзнической поддержки является передача Белоруссии партии российской вакцины и организация ее совместного производства в нашей стране. Вся подготовительная работа была проведена сторонами в рекордно сжатые сроки. В настоящее время мы согласовываем механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19", - сказал он.

Семашко также выразил благодарность российским властям за снятие ограничений на перемещение граждан между РФ и Белоруссией авиационным и железнодорожным транспортом. "Осталось снять запрет на поездки частным автотранспортом", - подчеркнул дипломат.

Теги
БелоруссияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко сообщил, что все регионы получили средства на лекарства для борьбы с ковидом
Министр отметил, что на сегодняшний день все субъекты получили бесплатные лекарства для людей, которые лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях
Читать полностью