Москва и Минск согласовывают взаимное признание сертификатов вакцинации

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия готовятся к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко на видеоконференции "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".

"Конкретным примером союзнической поддержки является передача Белоруссии партии российской вакцины и организация ее совместного производства в нашей стране. Вся подготовительная работа была проведена сторонами в рекордно сжатые сроки. В настоящее время мы согласовываем механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19", - сказал он.

Семашко также выразил благодарность российским властям за снятие ограничений на перемещение граждан между РФ и Белоруссией авиационным и железнодорожным транспортом. "Осталось снять запрет на поездки частным автотранспортом", - подчеркнул дипломат.