Экоактивисты подали в суд на Volkswagen

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Экоактивисты природоохранной организации Greenpeace и движения Fridays For Future подали иск в земельный суд города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) против германского автоконцерна Volkswagen с требованием отказаться от выпуска транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году для достижения климатических целей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Greenpeace.

"Volkswagen является сопоставимым с государствами источником выбросов углекислого газа и несет соответствующую ответственность за защиту климата", - отметила представляющая интересы истцов адвокат Рода Ферхейен. "Сами государства выделяют очень мало CO2, коммерческие компании, такие как Volkswagen, выделяют много, и так происходит во всем мире", - добавила она.

Вместе с тем в заявлении указывается, что в более чем 120-страничном документе экоактивистка движения Fridays For Future Клара Майер и представители Greenpeace Мартин Кайзер и Роланд Хипп доказывают, что обещания Volkswagen относительно большей защиты климата - всего лишь пустые слова.

"Крайне важно - и Volkswagen никогда не комментировал это до сих пор, - чтобы концерн признал свою ограниченную долю в общем объеме выбросов парниковых газов", - констатируется в сообщении. В частности, в иске уточняется, что, если Volkswagen продаст больше двигателей внутреннего сгорания после 2030 года, которые в среднем все еще используются в течение 17 лет, германский автоконцерн превысит установленные для него нормы по выбросу углекислого газа.

В свою очередь сам Volkswagen отвергает выдвинутые против него обвинения. Концерн неоднократно заявлял о приверженности выполнению положений Парижского соглашения по климату 2015 года. Так, к 2050 году автопроизводитель намерен стать углеродно-нейтральным. Кроме того, Volkswagen подчеркивал, что планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году. А к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%.

В сентябре германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) также подала иски против двух крупнейших автопроизводителей - BMW и Mercedes-Benz - с требованием снизить выбросы углекислого газа от их автомобилей, а также прекратить выпуск транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году. Исковые заявления были направлены в соответствующие судебные инстанции Мюнхена и Штутгарта. Экологи настаивали на том, что в соответствии с Парижским соглашением по климату и действующим законодательством ФРГ автопроизводители должны взять на себя обязательства по обеспечению адекватной защиты климата и прекращению использования двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.