На реках Костромской области закрыли навигацию для маломерных судов

КОСТРОМА, 9 ноября. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов закрылась в Костромской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Ситников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области.

"С 9 ноября 2021 года закрыта навигация для плавания на маломерных судах на водных объектах, расположенных на территории Костромской области. Исключение действует для маломерных судов, используемых для осуществления государственного контроля и надзора, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений, проведения аварийно-спасательных работ, ведения государственного мониторинга водных объектов и государственного мониторинга водных биологических ресурсов, охраны особо охраняемых природных территорий", - говорится в сообщении.

Передвижение по воде также разрешили судам, используемым для оказания медицинской помощи, доставки людей, продуктов питания, предметов первой необходимости, в том числе в период паводка в отрезанных водой населенных пунктах. Владельцам маломерных судов рекомендуется поднять свои плавсредства с воды и подготовить их к хранению в зимний период.

В регионе облачная с прояснениями погода, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8…-3 градуса, днем -4…+1.