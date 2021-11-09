Количество ковидных коек начали сокращать в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Число коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией начали сокращать в больницах Архангельской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона. Первые 160 коек возвращаются для оказания плановой медицинской помощи.

"В Архангельской области начали сокращать количество инфекционных коек. Первые 160 коек возвращаются в профиль плановой помощи", - сказали в пресс-службе.

В стационарах в целом по области развернули более 2,8 тыс. инфекционных коек. "Сегодня и в ближайшие день-два возвращаем в профиль плановой помощи 60 коек в Северодвинске, а также по 50 коек в Котласе и Архангельске. Делаем это незамедлительно, как только позволяет ситуация, - с тем чтобы как можно быстрее восстановить объемы плановой медицинской помощи, которые были значительно сокращены из-за распространения коронавирусной инфекции", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минздрава Александра Герштанского.

На протяжении последних двух недель в стационарах не разворачивали дополнительных инфекционных коек. "В целом можно говорить об аккуратной стабилизации ситуации: при не снижающемся пока числе заболевших за сутки наблюдаем не меньшее, а в отдельные дни и большее число тех, кто выздоровел", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.

На сегодня в стационарах проходит лечение 2 381 пациент с новой коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявили 104 592 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 456 случаев. 95 782 человека выздоровели, зарегистрировали 2 011 летальных исходов от коронавируса.