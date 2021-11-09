Электронная очередь доступна в 61 учреждении ФСИН, но не привязана к "Госуслугам"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Услуга электронной очереди работает в 61 учреждении Федеральной службы исполнения наказаний, но она не привязана к госуслугам, что создает сложности. Об этом сообщил представитель ФСИН Сергей Лебедев.

"В настоящее время процесс предоставления гражданам, следователям, защитникам, адвокатам и другим лицам, имеющим право оказания юридической помощи, применяются в ряде учреждений через электронную очередь, услугу, которую предоставляют коммерческие организации. Она (электронная очередь) функционируют сейчас в 61 учреждении и выполняют свою задачу, но она не взаимодействуют с порталом государственных услуг", - сказал он, выступая на семинаре-совещании в Совете Федерации.

По словам Лебедева, в этом возникает сложность, так как записаться может любой человек под вымышленным именем. "Учитывая, что цифровизация везде, мы стараемся не стоять в стороне и двигаться вперед. Фактическая потребность граждан, чтобы эта запись была более удобная и более прозрачная", - отметил представитель ФСИН. По его словам, услуга электронной очереди через портал госуслуг может заработать в 2023 году.

Представитель Генпрокуратуры России Антон Давыдов поддержал внедрение электронной записи через госуслуги. "Что касаемо введения на портале госуслуг электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу, поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале", - сказал он.

В 2018 году был запущен сервис "ФСИН-визит", который позволяет следователям и адвокатам заранее записываться для посещения арестованных в СИЗО. Более востребованной оказалась услуга "ФСИН-окно" - электронная очередь для родственников заключенных на прием передач. Вместо ожидания в обычной очереди, которое могло занимать по несколько часов, особенно в крупных СИЗО, родственники могут заранее записаться, в назначенное время сотрудник СИЗО примет у них передачу.