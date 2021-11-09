Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с ковидом и итоги нерабочих дней

НОВО-ОГАРЕВО, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза (СБ) РФ обсудил предпринимаемые меры по снижению заболеваемости ковидом, в том числе введение режима нерабочих дней. На совещание он пригласил мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главного санитарного врача страны Анну Попову.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время", - сказал президент, открывая совещание. Он добавил, что специально пригласил Голикову, Мурашко, Попову и Собянина сделать соответствующий доклад.

Путин предложил начать обсуждение тем, вынесенных на оперативное совещание Совбеза, именно с вопроса борьбы с коронавирусом, "именно с тем, чтобы [приглашенных] людей не держать, чтобы в дальнейшем была возможность обсудить текущие вопросы, связанные с обеспечением безопасности страны в различных сферах.

"Мы с вами занимаемся этим в каждодневном режиме, и сегодня с утра со многими все эти темы обсуждали. Но вот поговорим с постоянными членами Совета безопасности поподробнее по текущей ситуации", - добавил Путин, предоставив слово вице-премьеру Голиковой.