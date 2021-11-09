В Ингушетии отремонтировали спортзалы в восьми школах по нацпроекту "Образование"

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Ремонт спортивных залов в восьми школах Ингушетии провели в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В текущем году в восьми школах региона проведен ремонт спортивных залов в рамках реализации нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что спортзалы были отремонтированы в гимназии № 1 и двух школах города Карабулака, а также в трех школах, гимназии и школе-интернате города Малгобека. Всего на создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах республики в этом году в рамках нацпроекта было выделено более 31 млн рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.