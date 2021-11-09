В Северной Осетии школу, где был объявлен режим ЧС, отремонтируют до 25 декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Школу в поселке Южном Северной Осетии, где был объявлен режим ЧС из-за затопления подвала, полностью отремонтируют до 25 декабря, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Средняя общеобразовательная школа № 8 в поселке Южном, где в связи с затоплением подвальных помещений по распоряжению Главы РСО-Алания Сергея Меняйло был объявлен режим чрезвычайной ситуации, входит в обычный режим работы. В настоящее время в здании образовательного учреждения завершаются ремонтные работы, - говорится в сообщении. - В школе завершены работы по переносу электрощитовой из подвала на второй этаж. Сейчас специалисты устраивают отмостки вокруг здания школы, оборудуют дренажную систему. Строители планируют завершить работы до 25 декабря".

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации для включения общеобразовательного учреждения в программу капремонта на 2023 год. Школа была построена почти 45 лет назад и давно нуждается в обновлении, однако до сих пор не была включена в список организаций, требующих капремонта.

Ранее на одном из аппаратных совещаний министр образования и науки республики Элла Алибекова докладывала руководителю республики об аварийном состоянии подвалов здания школы № 8. Затопленные водой, они представляли угрозу, так как в них находились электрощитовые помещения. Меняйло поручил в самые кратчайшие сроки устранить аварийную ситуацию.