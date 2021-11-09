Пик похолодания на юге России и Северном Кавказе придется на 11 ноября

ТАСС, 9 ноября. Существенное похолодание, сопровождаемое в горных районах мокрым снегом, произойдет в среду на юге России и Северном Кавказе. Пик понижения температуры - на 10 градусов и более - придется на четверг, сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Активное вторжение холодного воздуха, спровоцированное в понедельник Североатлантическим циклоном, во вторник произошло в центральных регионах европейской части России, во второй половине дня холодный атмосферный фронт постепенно захватывает территорию Южного федерального округа. Под его влияние попала погода в Волгоградской и Ростовской областях, на Крымском полуострове, ближе к ночи похолодает на Кубани, в Адыгее, Калмыкии и Астрахани, республиках Северного Кавказа.

"Сегодня влияние фронта ограничится кратковременными дождями, местами ливневого характера, в отдельных районах не исключены локальные грозы, будет ветрено с постепенным понижением температуры. В частности, в северной части региона - Волгоградской и Ростовской областях, где дневная температура не превысит 5-10 градусов. На юге региона пока в пределах 15-20 градусов, и туда похолодание доберется только завтра. Его пик на юге России и Северном Кавказе произойдет в четверг, температура воздуха понизится в целом на 10 градусов и более", - сказал Леус.

В ночные часы со среды на четверг, когда холодный фронт будет перемещаться по территории регионов, преимущественно в горных районах ЮФО и СКФО возможен мокрый снег. В степных районах он выпадет в ночь на четверг. Температура воздуха в ночные часы составит от нуля до 5 градусов мороза практически повсеместно.

"Если в среду температура в западной части региона будет на 1-2 градуса ниже нормы, то в восточной части останется на 2-3 градуса выше нормы. А вот в четверг, 11 ноября, на всей территории юга России температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. В пятницу ожидается примерно то же самое, и только 13 [ноября] потеплеет", - добавил собеседник агентства.

По данным центра погоды "Фобос", самые интенсивные осадки, местами до трети месячной нормы, ожидаются во вторник и в среду в низовьях Волги, Дона, но пока еще в виде дождя. В частности, в Волгограде до конца суток вторника выпадет около декадной нормы осадков. Затем они ослабеют, но ветер усилится до 20 м/с, а температура продолжит понижаться. Если сегодня утром в городе было еще 11 градусов тепла, то через сутки уже будет только трех градусов. В среду ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, местами может появиться гололедица.