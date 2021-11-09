Темп прироста заболеваемости COVID-19 в Кировской области снизился на 5% за нерабочие дни

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Темп прироста недельной заболеваемости COVID-19 в Кировской области за период нерабочих дней снизился на 5%, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Басарыгина.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что в регионе отмечается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, в связи с чем власти приняли решение не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября и возобновить занятия в школах и детских садах.

"Рост заболеваемости [COVID-19] в Кировской области после праздников продолжается, но отмечается тенденция к снижению темпа недельного прироста: за последнюю неделю темп прироста снизился с 8,3% до 3,25%. Тенденция достаточно благоприятная, но это не говорит об эпидблагополучии", - сказала Басарыгина.

В регионе продолжит действовать система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Также сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Работодателям рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области.