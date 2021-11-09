В Ленобласти утвердили собственную награду за добровольческую деятельность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Знак отличия за вклад в развитие добровольческого движения в Ленинградской области утвержден губернатором региона Александром Дрозденко. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Ленобласти.

"Знака отличия удостоятся те, кто не менее трех лет занимаются волонтерской деятельностью. Заявки с кандидатурами направляются в специальную комиссию, окончательное решение о награждении знаком отличия принимает губернатор Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Предложение о создании знака отличия для добровольцев Ленобласти в этом году внесла руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.