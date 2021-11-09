Почти 80% проектов, получивших президентские гранты, успешно реализованы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов признал успешно реализованными почти 80% из более чем 4 тыс. проектов, которые получили гранты и завершились до конца 2020 года. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе фонда.

"С начала этого года Фонд президентских грантов проводил публичную оценку результатов проектов, завершившихся до конца 2020 года. В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Успешно реализованные инициативы составляют более 79%, удовлетворительно реализованные - почти 17%, неудовлетворительно реализованные - около 3%, меньше 1% [грантополучателей] не приступили к реализации [инициатив]", - пояснили в пресс-службе.

Всего были оценены более 4 тыс. проектов, в совокупности они получили 28 тыс. оценок и 8 тыс. комментариев. Итоги реализации проектов, получивших президентские гранты и завершившихся до конца 2020 года, были подведены 9 ноября на заседании координационного комитета в администрации президента РФ. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

"Стоит отметить, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала основной причиной недостижения результатов, запланированных несправившимися командами проектов. На основе проведенной оценки были выбраны 100 лучших практик - на сайте оценка.гранты.рф они отмечены специальным значком "топ-100", - подчеркнули в пресс-службе.

Также координационный комитет на заседании во вторник рассмотрел вопрос о порядке софинансирования социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах РФ в 2022 году. "В будущем году регионы смогут запрашивать у фонда суммы в пределах их собственного объема финансирования конкурсной поддержки НКО, при этом при распределении средств будет учитываться организационный уровень проведения конкурсов в каждом конкретном регионе в 2021 году. Прием заявок от субъектов на софинансирование стартует с 1 декабря", - добавили в пресс-службе.

Механизм софинансирования фондом региональных грантовых конкурсов был запущен в 2021 году, поддержку смогли получить 74 субъекта. Общая сумма поддержки составила 1,5 млрд рублей.