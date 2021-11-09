В Крыму на 20% увеличат число бригад скорой помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи в Крыму в течение месяца будет увеличено на 20% - появится 30 новых медицинских групп, сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Найдены возможности по увеличению количества бригад скорой помощи в течение ближайшего месяца. Предполагается, что за этот срок удастся добавить 30 бригад, что составляет практически 20% от общего количества экипажей Центра медицины катастроф", - написал он.

Аксенов добавил, что также прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, посредством которой любой желающий сможет отслеживать ситуацию на каждом конкретном пункте вакцинации от коронавируса. Общая информация будет обновляться три раза в день, чтобы желающие привиться приходили на вакцинацию в те пункты, которые на данный момент загружены меньше всего. В рамках данного пилотного проекта будут задействованы Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, в больницах заняты около 90% коек. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.