{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму на 20% увеличат число бригад скорой помощи

В республике создадут 30 новых медицинских групп

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи в Крыму в течение месяца будет увеличено на 20% - появится 30 новых медицинских групп, сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Найдены возможности по увеличению количества бригад скорой помощи в течение ближайшего месяца. Предполагается, что за этот срок удастся добавить 30 бригад, что составляет практически 20% от общего количества экипажей Центра медицины катастроф", - написал он.

Аксенов добавил, что также прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, посредством которой любой желающий сможет отслеживать ситуацию на каждом конкретном пункте вакцинации от коронавируса. Общая информация будет обновляться три раза в день, чтобы желающие привиться приходили на вакцинацию в те пункты, которые на данный момент загружены меньше всего. В рамках данного пилотного проекта будут задействованы Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, в больницах заняты около 90% коек. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ревакцинируется от коронавируса в декабре
Глава региона в первый раз прошел вакцинацию в мае этого года
Читать полностью