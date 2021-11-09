Арина Шарапова рассказала о проекте "Экология. Культура. Общество"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экологический образовательный проект для российских школьников "Экология. Культура. Общество" поможет им не только ближе познакомиться с экологией, но и найти свое призвание, определиться с будущей профессией. Об этом во вторник сообщила президент АНО "Артмедиаобразование", руководитель проекта, тележурналист Арина Шарапова.

"Наши дети, которые будут вовлечены в этот большой проект, который мы планируем развивать уже начиная с сегодняшнего дня, может быть таким образом смогут найти и свое призвание, и свою профессию. Может быть, они станут экологами, а может быть займутся международными отношениями, станут дипломатическими работниками, может быть, они в конечном итоге уйдут в науку. Потому что те перспективы, которые открывает экология - они колоссальны. Наш проект заканчивается в мае, но экология не закончится никогда. И я надеюсь, что вместе с экологическими движениями мы добьемся того, что наши дети станут самыми этическим правильно воспитанными по отношению к экологической обстановке мировой", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации экологического образовательного проекта для российских школьников "Экология. Культура. Общество".

Как рассказала Шарапова, проект ориентирован на школьников 12-17 лет, в том числе и детей с ОВЗ. Его программа может встроиться в образовательную программу любой школы, которая имеет доступ в интернет. Уже сейчас к проекту присоединились школьники из 20 регионов РФ - Москвы, Калининграда, Читы, Дмитровска в Орловской области, Свердловской области, Курганской области, Петропавловска-Камчатского и других. "Наша задача - заинтересовать школьников наукой, показать интерес и возможность собственного развития в направлении естественно-научной проблематики. Когда мы составляли курс нашей программы "Экология. Культура. Общество" мы, конечно, постарались максимально учесть и компенсировать проблемы, которые имеются в области экологического образования. И по возможности облегчить труд педагогов", - подчеркнула она.

Формирование жизненной позиции

По задумке организаторов, результатом реализации проекта станет формирование у детей активной жизненной позиции по отношению к экологическим проблемам в своем регионе и в стране в целом. Созданное за время реализации проекта единое образовательное онлайн-пространство экологической направленности станет местом встречи школьников, увлеченных проблемами экологии. В рамках проекта пройдут занятия по шести модулям - "Основы экологии и природопользования", "Водные артерии страны", "Заповедники России", "Экологические проблемы 21 века", "Экомода", "Экология и космос". Помимо профессорского состава, занятия для школьников также будут проводить молодые блогеры и российские студенты, которые проходят обучение по направлению "Экология" за рубежом.

"Именно этот проект сегодня несет в себе лучшие практики. И сама программа тоже очень интересная. Это не сугубо исключительно научные истории, а просто те темы, которые в меньшей степени освещены. <…> Наша задача взращивать разумных экологических журналистов, медиаперсон, которые будут лидерами общественного мнения. А для молодежи это очень сегодня важно", - подчеркнул сопредседатель - статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

"Экология. Культура. Общество" - проект, направленный на формирование экологической культуры школьников и повышение интереса к изучению экологических проблем города, региона и России в целом. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.