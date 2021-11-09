Прокуратура Дагестана внесла представления главам районов после обнаружения свалки в реке

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представления главам районов в Дагестане после обнаружения свалки со шприцами в реке. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Ранее премьер-министр Дагестана поручил за неделю выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в реку Аварское Койсу в Дагестане.

"Прокуратура Республики Дагестан и Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура провели проверку по информации из СМИ о загрязнении отходами реки и водохранилища в Республике Дагестан. Внесены представления главам администраций Казбековского и Унцукульского муниципальных районов в связи с отсутствием мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вдоль реки Сулак", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате схода дождевых вод с горных участков местности в Ирганайское водохранилище вблизи села Майданское Унцукульского района в реке Андийское Койсу у села Ботлих, а также вблизи слияния рек Андийское и Аварское Койсу, притоков реки Сулак на площади акватории более 26 тыс. кв. м образовалось скопление отходов, состоящих в основном из пластиковой тары и древесно-кустарниковой растительности.

"Одной из причин попадания отходов в водоемы явилось несоблюдение требований по вывозу отходов из близлежащих населенных пунктов на действующий полигон вблизи г. Избербаш. Ненадлежащая организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории региона, нарушение потоков отходов, несоответствие территориальной схемы обращения с отходами нормам закона послужили основаниями для внесения органами прокуратуры представлений в республиканское министерство природных ресурсов и экологии", - отмечается на сайте.

Сейчас Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подсчитывает ущерб, причиненный водным объектам. "Правительство республики уже выделило денежные средства на приобретение специализированной техники для очистки водоемов. Устранение нарушений законодательства об отходах производства и потребления находится на контроле прокуратуры Республики Дагестан и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры", - приводится в тексте.