В Тбилиси проходит митинг за освобождение Саакашвили

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники проводят митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а затем освободить. Кадры митинга в прямом эфире во вторник транслирует грузинский телеканал "Мтавари архи".

Собравшиеся у парламента ждут выступления председателя "Национального движения" Ники Мелии, который планирует озвучить план их действий. Ситуация у парламента спокойная. Автомобильное движение по проспекту Руставели, на котором расположен законодательный орган, открыто. Мобилизация правоохранителей наблюдается во внутреннем дворе парламента. Туда стянуты сотрудники департамента по особым заданиям МВД.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В понедельник Саакашвили из тюрьмы города Рустави доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Бывший президент Грузии заявил, что был избит, после того как его перевели из тюрьмы.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.