Ужесточить контроль за соблюдением ограничений. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Нерабочие дни позволили переломить ситуацию с заболеваемостью ковидом в России, но теперь необходимо ужесточить контроль за соблюдением принятых мер, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась, отметили участники заседании президиума координационного совета по коронавирусу при правительстве РФ.

При этом остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет и снизился среди подростков и детей.

ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на заседании.

Заболеваемость

Темпы распространения инфекции в России значительно снизились, констатировала глава Роспотребнадзора Анна Попова: если четыре недели назад они составляли почти 18%, то на прошлой - упали до 2,1%. Однако в 61 регионе заболеваемость все еще идет вверх, а три субъекта находятся в фазе устойчивого роста. Явное снижение заболеваемости отмечается в Санкт-Петербурге, Москве, Ненецком автономном округе, на Алтае, в Калмыкии и Чечне.

При этом Попова указала, что наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков, а среди взрослого населения в возрасте от 18 до 49 лет рост остановился. Но он все еще есть среди людей старше 60 лет, а максимальные показатели заболеваемости остаются в возрастной группе 65 лет и старше.

При этом на минувшей неделе впервые за два месяца снизилось количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые сейчас находящихся под наблюдением у медицинских работников. В целом по стране это на 16 тыс. меньше, чем днем ранее, однако их все еще достаточно много - 1,36 млн, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ограничения

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в стране обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней и региональными мерами, которые "позволили преломить ситуацию". Он подчеркнул высокую эффективность системы QR-кодов - "это действительно путь безопасности".

В свою очередь глава Роспотребнадзора сообщила, что такая система сейчас действует в 77 субъектах, и указала на необходимость сохранения введенных антикоронавирусных мер и ужесточения контроля за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. Соответствующее поручение руководителям регионов дал глава правительства Михаил Мишустин, призвав при необходимости вводить дополнительные ограничения.

Мишустин напомнил, что в пяти субъектах России - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях - режим нерабочих дней был продлен "с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории".

Вакцинация и тестирование

За последние три месяца охват населения тестированием во всех субъектах РФ возрос сразу в полтора раза. Как указала Попова, сейчас самое главное - вовремя выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение.

При этом серьезных сбоев при вакцинации граждан от ковида в нерабочие дни зафиксировано не было, за это время были привиты 3,7 млн человек. Всего в стране первый компонент вакцины от коронавируса получили 62 млн человек.

На сегодняшний день темпы вакцинации составляют 400 человек на 100 тыс. населения. Самые высокие - в Калмыкии, Тюменской, Пензенской, Липецкой и Кировскойй областях, на Чукотке, в ХМАО и Приморском крае, самые низкие - в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Северной Осетии, Ростовской области.

Мурашко отметил, что технических препятствий на пути к вакцинации в настоящее время нет, в стране работает свыше 15 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады. А бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ.

Ситуация в Москве