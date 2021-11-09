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Редакторы Doxa останутся под запретом определенных действий до 16 апреля 2022 года

Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина обвиняют в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник продлил до 16 апреля срок запрета определенных действий четырем редакторам студенческого издания Doxa, обвиняемым в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев.

"Суд в ходе предварительных слушаний по делу продлил обвиняемым срок меры пресечения в виде запрета определенных действий до 16 апреля 2022 года", - сказал защитник.

Предварительные слушания не завершились во вторник, заседание продолжится 17 ноября.

Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.

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