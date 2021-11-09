В Сочи создали межведомственный штаб по реализации программы развития курорта до 2030 года

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи создали межведомственный штаб по реализации программы социально-экономического развития города до 2030 года, на которую будет выделено 139 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В понедельник премьер министр Михаил Мишустин объявил о том, что правительство РФ утвердило распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи.

"Алексей Копайгородский провел первое заседание межведомственного штаба по реализации программы комплексного развития Сочи до 2030 года. В заседании штаба приняли участие председатель городского собрания Сочи, заместители главы города, руководители профильных департаментов и управлений мэрии, отраслевых ведомств", - говорится в сообщении.

Как отметил глава города Алексей Копайгородский, необходимо разработать и согласовать с краевой администрацией дорожную карту по реализации всех 27 мероприятий, а также предоставить все экономические и технические расчеты.

"Депутатскому корпусу совместно с советами ТОС и квартальными комитетами необходимо информировать сочинцев о ходе реализации этой программы. Особое внимание важно уделить жителям тех микрорайонов, в которых есть сложности", - сказал мэр.

В рамках реализации программы будет уделено внимание развитию Лазаревского района, водоснабжению, водоотведению, работам по берегоукреплению.