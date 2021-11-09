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Пандемия COVID-19

На Украине отстранили от работы более 400 полицейских из-за отсутствия прививки от ковида

В Национальной полиции Украины сообщили, что 2,5 тыс. сотрудников больны COVID-19

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 400 сотрудников Национальной полиции Украины (НПУ) отстранили от работы из-за отсутствия профилактической прививки от коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава НПУ Игорь Клименко.

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"В Нацполиции 405 сотрудников отстранены от работы. Они не вакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - сказал Клименко.

По его словам, 2,5 тыс. сотрудников Нацполиции больны ковидом. При этом, отметил Клименко, привились от COVID-19 практически 95% личного состава полиции.

С понедельника на Украине в обязательном порядке отстраняются от работы не прошедшие вакцинацию чиновники, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели. По данным местных СМИ, в Волынской области официально отстранили от работы 995 из 38 150 педагогов, среди них 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ. В Черновицкой области, где вакцинированы 98% педагогов, не допустили к работе 378 человек из 31 тыс. В Харьковской области такие меры приняты в отношении 105 сотрудников школ и 32 сотрудников детских садов. В Днепре (ранее Днепропетровск) не смогли приступить к должностным обязанностям 33 работника системы образования.

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УкраинаПандемия COVID-19
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