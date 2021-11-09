В Ингушетии до конца 2021 года установят автоматический пункт весогабаритного контроля

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Автоматические пункты весогабаритного контроля на федеральных и региональных дорогах установят в Ингушетии, один из них будет открыт до конца 2021 года, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Дмитрием Кравцовым.

"До конца 2021 года мы планируем запустить пункт автоматического весового контроля в Ингушетии, а в первом квартале 2022 года комплексов будет уже три", - привели в пресс-службе слова Кравцова.

Как уточнили в пресс-службе, пункты весогабаритного контроля планируется установить на дорогах как федерального и регионального значения. "Комплексы позволят в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсуждалось взаимодействие региона и Ространснадзора по СКФО в части осуществления контрольно-надзорной деятельности и улучшения качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок, автомобильного транспорта и соблюдения сохранности автомобильных дорог федерального значения.

По словам Кравцова, за девять месяцев 2021 года территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Ингушетии вынес 548 постановлений о привлечении к административной ответственности с взысканием штрафов на сумму более 1,2 млн рублей, из которых более 700 тыс. были перечислены в бюджет региона.