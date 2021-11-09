Команда из Липецкой области вышла в финал национального чемпионата "Абилимпикс"

ЛИПЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Выпускники реабилитационного центра "Сосновый бор" из Липецкой области стали финалистами чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Финал чемпионата пройдет в Москве в середине ноября, сообщил журналистам во вторник глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Людмила Курлова и Юрий Яковлев представят Липецкую область в финале VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Они преодолели все трудности, которые встретились им на жизненном пути, и доказали, что в жизни нет ничего невозможного", - пояснил Артамонов.

Чтобы попасть в финал ребята из Липецкой области прошли отборочный тур, в котором участвовали более 2,5 тыс. человек из 85 субъектов страны по 75 компетенциям. Людмила Курлова представила экспертам фотографии в жанре "Репортаж", а Юрий Яковлев продемонстрировал свое мастерство в ремонте обуви.

"Абилимпикс" - международное движение, которое организует такие конкурсы для людей с инвалидностью. Чемпионаты ежегодно объединяют миллионы людей по всему миру и меняют взгляды на возможности их участников. В Москве чемпионат организуют городские департамент труда и социальной защиты населения, департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения "Абилимпикс", который работает в структуре учебного центра "Профессионал".