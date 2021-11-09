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Пандемия COVID-19

В гостиницах Мордовии начнут требовать QR-код о вакцинации от коронавируса

Коды также нужно будет предъявлять при посещении объектов розничной торговли площадью свыше 150 кв. м, в которых продают непродовольственные товары

ТАСС, 9 ноября. Посещение гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. м, продающих непродовольственные товары, с 10 ноября в Мордовии станет возможным только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом.

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"В Мордовии с 10 ноября начнут действовать новые ограничительные меры. QR-коды [о наличии прививки] потребуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости)", - сказано в сообщении.

В республике продолжают действовать установленные ранее ограничения, согласно которым совершеннолетние только с QR-кодами могут посещать спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных сохраняется режим самоизоляции.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Мордовии с начала пандемии выявлено 33,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27,7 тыс. человек выздоровели, 770 человек умерли. В республике введен масочно-перчаточный режим, обязательная вакцинация для сотрудников социально значимых сфер.

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РоссияМордовияПандемия COVID-19
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