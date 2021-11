Глава Pfizer предположил, что бустерная прививка от ковида будет нужна ежегодно

"Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты", - отметил он. "Вопрос в том, как долго он будет сохраняться", - пояснил специалист. Как он констатировал, согласно имеющимся данным, защита от коронавируса снижается "в течение шести месяцев после второй прививки".

"Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки", - добавил Бурла. Говоря о периоде, в течение которого будет сохраняться защита от коронавируса после ревакцинации, он отметил: "Похоже, что она продлится год". Бурла подчеркнул, что в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки. "Нам нужно подождать и последить", - сказал он. "Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - подчеркнул глава Pfizer.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в сентябре разрешило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от Pfizer и германской компании BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.

По словам источников газет The Washington Post и The New York Times, руководство Pfizer и BioNTech может уже на этой неделе направить новый запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Компании планируют добиваться разрешения на использование бустерных доз их вакцины для всех граждан старше 18 лет. Источники The Washington Post в управлении отметили, что такой запрос может быть одобрен.