СМИ: Черногория намерена повысить свою привлекательность для "IT-кочевников"

БЕЛГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Черногория рассматривает новый закон о статусе "цифровых-кочевников", который должен повысить привлекательность республики в качестве места обитания для мигрирующих специалистов в сфере IT. Об этом во вторник сообщила ежедневная черногорская газета Vijesti.

Сообщается, что в рамках разработки Программы по привлечению "IT-кочевников" Министерство государственного управления, цифрового общества и средств массовой информации определило три главные цели в проекте программы: совершенствование нормативной базы, повышение доступности информации и услуг для этой категории и повышение привлекательности Черногории как места для "цифровых кочевников". В рамках инициативы Министерство внутренних дел будет работать над поправками к Закону об иностранцах, чтобы урегулировать статус "цифровых кочевников" и продолжительность их пребывания в Черногории, Министерство иностранных дел республики внесет поправки в соответствующие подзаконные акты, а Министерство финансов и социального обеспечения Черногории будет отвечать за внесение поправок в Закон о подоходном налоге населения. Ожидается, что программа стартует в следующем году.

Согласно идее разработчиков, программа повысит привлекательность страны для цифровой миграции с 50-й до 35-й позиции в мире к 2025 году. Рейтинг привлекательности стран мира ежегодно публикуется на сайте nomadlist.com, одной из самых известных веб-платформ для оценки направлений для "цифровых кочевников", пишет издание. Категориями оценки служат скорость интернета, в том числе мобильного, стоимость интернета, аренды жилья, а также официальный статус "IT-кочевников".

Согласно международным исследованиям, которые упоминаются в проекте программы, "цифровые кочевники" оставляют больше трети своих доходов в местах своего пребывания, что благотворно влияет на экономику страны. Пандемия коронавируса лишь ускорила развитие тренда удаленной работы в том числе среди IT-специалистов.