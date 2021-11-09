Юнармейцы нарисовали в Ялте граффити, посвященное ветерану войны Анатолию Медведю

ТАСС, 9 ноября. Юнармейцы нарисовали в Ялте граффити, которое посвятили ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Медведю. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

"На набережной имени Ленина в Ялте появился масштабный рисунок с изображением ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на рисунке рядом с ветераном изображен юнармеец Александр Самченко. "Юнармеец Александр Самченко увлекается легкой атлетикой и военно-прикладными видами спорта. В настоящий момент он проходит службу в армии, для него портрет станет настоящим сюрпризом", - отметили в движении "Юнармия".

"Теперь и на южном побережье полуострова Крым есть "Граффити Победы". Таким современным способом молодое поколение выражает уважение всем фронтовикам и напоминает через искусство о той важной для всех нас Победе", - приводят в организации слова начальника своего главного штаба олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

Композиция создана в рамках всероссийской акции "Граффити Победы" и посвящена проекту Минобороны "Дорога памяти".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. В его рядах более 900 тыс. участников.