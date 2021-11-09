Власти Нальчика планируют высадить в городе более 2 тыс. деревьев к концу года

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. деревьев высадят в Нальчике к концу года в рамках нескольких муниципальных программ, сообщили во вторник в администрации муниципалитета.

"В рамках работ по озеленению городских пространств к концу года на улицах города будет высажено 2 051 дерево. Благоустройство и озеленение столицы Кабардино-Балкарии являются одними из важнейших условий создания комфортной городской среды и всегда носили приоритетный характер для мэрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что озеленение идет с начала посадочного сезона. Растения высаживаются как в рамках работы муниципального "Горзеленхоза" Нальчика, так и в ходе экологических акций с участием горожан и активистов. С начала года в результате таких мероприятий в Нальчике было высажено 1 431 дерево.

В Нальчике также реализуется и программа компенсационного озеленения, по которой в этом году дополнительно будет высажено еще 620 деревьев по всему городскому округу. "Порядка 200 деревьев уже высажено, посадка остальных планируется до конца 2021 года. Новые деревья уже растут на новом Московском бульваре, в сквере Дружбы народов и Воинской чести, а также по ул. 2-й Таманской дивизии", - уточнили в администрации.