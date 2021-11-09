Вакцины и подготовка к пандемиям будут главными темами проводимой США министерской встречи

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Производство и распространение вакцин от коронавируса, а также подготовка к возможным новым пандемиям будут основными темами встречи в онлайн-формате на уровне министров, которую США намерены провести в среду. Об этом заявила во вторник на спецбрифинге для журналистов координатор Госдепартамента по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит.

Она отметила, что список участников пока не уточняется. "Мы пригласили министров из всех регионов, а также региональные организации, чтобы обсудить две широкие темы", - сказала представитель внешнеполитического ведомства. Первая тема, по ее словам, касается "текущих мер", принимаемых в связи с пандемией. В их числе - наращивание производства вакцины, ее распределение, "выполнение амбициозных задач" в этой сфере.

Вторая тема, как пояснила Смит, заключается в выяснении того, "что может сделать мир для подготовки и предотвращения в будущем" пандемий, подобных текущей. Представитель Госдепартамента также допустила, что участники встречи в онлайн-формате могут обсудить препараты, предназначенные для лечения тех, кто заразился новым коронавирусом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 ноября заявил, что в среду намерен провести встречу в онлайн-формате с коллегами из ряда стран для обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией нового коронавируса. Как он тогда отметил, "министры иностранных дел должны сыграть ключевую роль в том, чтобы положить конец пандемии и подготовиться к будущему".