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Пандемия COVID-19

В ковид-больницах Северной Осетии развернули 115 дополнительных коек

Всего в регионе развернули 1 228 коек, из них свободны 162

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 115 коек развернули в ковид-больницах Северной Осетии для лечения пациентов на ранней стадии заболевания. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного совещания.

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"Сегодня на базе РКБСМП (республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи) развернуто 55 коек для лечения больных ковидом. Коечный фонд "бескислородный" и рассчитан на долечивание или же лечение пациентов на ранней стадии заболевания", - говорится в сообщении.

В Моздокской центральной районной больнице развернуто отделение на 60 коек для пациентов с коронавирусом, которое в случае необходимости будет задействовано.

В целом в республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.

Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова, эпидемическая ситуация в республике остается напряженной, однако за последние два дня наблюдается снижение на 15,8% обращений в ковид-стационары.

Теги
РоссияСеверный КавказСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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