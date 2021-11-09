Случай птичьего гриппа зафиксировали недалеко от Рима

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти столичной области Лацио предприняли экстренные меры для изоляции случая птичьего гриппа, выявленного на окраине Рима, в хозяйстве в районе Древней Остии. Как сообщила во вторник газета Il Messaggero, очаг был обнаружен в ходе проверки после подозрительной гибели птиц в одном из небольших некоммерческих хозяйств.

Согласно распоряжению властей, в карантинную зону вошли окрестности птицефабрики в радиусе 3 км, на расстоянии 10 км будут проходить проверки. Хозяйство, где была обнаружена вспышка, должно пройти процедуру полной дезинфекции. Кроме того на протяжении 21 дня запрещена любая перевозка и продажа птиц из хозяйств карантинной зоны.

Как указывает издание, всего в Италии известно о 20 вспышках птичьего гриппа. Обнаруженный в Остии - первый случай в столичной области.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасны. Некоторые штаммы являются патогенными для человека, вызывая заболевание с высокой летальностью. Ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия Франции объявило о повышении уровня угрозы в связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе.