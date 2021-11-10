СФ рассмотрит закон о запрете привлекать родителей с детьми до 14 лет к работе по ночам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы, об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта, а также ратифицирует протокол о продлении до 16 декабря 2030 года российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

Кроме того, Совфед рассмотрит вопрос о прекращении сенаторских полномочий нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он расскажет о реализации приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры

Дополнительные гарантии трудовых прав для работников с детьми

На заседании в среду сенаторы могут одобрить два закона о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы.

Один из законов устанавливает дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку. Согласно Трудовому кодексу РФ, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами семей, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

Закон увеличивает возраст детей, при котором одиноких родителей не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе, до 14 лет. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работников, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 14 лет. Согласно тексту закона, такие дополнительные гарантии при сверхурочной работе и работе в ночное время распространяются на родителей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Еще один закон, который будет рассматривать Совфед, включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Продление соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

Совфед в среду также рассмотрит вопрос о ратификации протокола о продлении до 16 декабря 2030 года российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

Документ в июле внес в Госдуму кабмин. "Ратифицировать протокол о продлении срока действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, подписанный в городе Москве и в городе Пекине 15 декабря 2020 года", - говорится в тексте законопроекта о ратификации. В самом протоколе указано, что срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года.

В пояснительной записке отмечается, что "продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 года отвечает интересам Российской Федерации".

Помимо этого, на пленарном заседании рассмотрят вопросы о ратификации соглашения стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, соглашения с Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим-контрактникам и для установления размера ежемесячной надбавки для военных пенсионеров, а также соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования. Эти документы были внесены в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Операции по обмену банкнот без паспорта

В повестке пленарного заседания Совфеда есть закон, предусматривающий увеличение пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операций по замене поврежденных банкнот, при которой идентификация клиента - физического лица не проводится.

Закон предусматривает, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. А при проведении таких операций на сумму более 40 тыс. рублей, но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Сейчас пороговая сумма таких операций, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей. Принятый закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, говорится в пояснительной записке.