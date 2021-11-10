Путин призвал и дальше совершенствовать борьбу с преступностью в России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российским правоохранителям следует и дальше совершенствовать борьбу с преступностью, особенно в киберсфере, а также по вопросам незаконной миграции, нелегального оборота наркотиков и экстремизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю отмечаемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков", - подчеркнул он.