Пакистанская правозащитница и нобелевский лауреат Малала Юсуфзай вышла замуж

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай вышла замуж. Об этом она сообщила во вторник в Instagram.

"Сегодня незабываемый день в моей жизни. Ассер и я поженились, чтобы быть вместе до конца жизни", - написала она, опубликовав также совместные фотографии. Юсуфзай добавила, что бракосочетание прошло по исламской традиции в присутствии обеих семей в Бирмингеме, где живет 24-летняя девушка.

Юсуфзай прославилась в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них вошел внутрь и выстрелил в Юсуфзай, ранив ее в голову и шею. Она была выписана из больницы в январе 2013 года и после курса реабилитации вернулась к правозащитной деятельности.

В 2014 году Юсуфзай была удостоена Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим в защиту прав детей. Юсуфзай стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории. Ранее таковым считался английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году в возрасте 25 лет.

Уже почти 10 лет Юсуфзай живет в Великобритании. В прошлом году она окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политологию и экономику.