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Пандемия COVID-19

Pfizer просит американские власти разрешить ее бустерную вакцину для всех совершеннолетних

Запрос компания сделала на основании проведенных клинических испытаний с участием более 10 тыс. человек, в ходе которых было установлено, что эффективность вакцины после бустерной дозы составляет 95%
© AP Photo/Abdeljalil Bounhar

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания Pfizer запросила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США расширить применение бустерной дозы разработанной совместно с германской BioNTech вакцины от коронавируса на всех жителей страны старше 18 лет. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

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В настоящее время бустерная доза вакцины одобрена только для людей старше 65 лет и совершеннолетних со сниженным иммунитетом. "Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что подали запрос к FDA, для применение в чрезвычайных обстоятельствах бустерной дозы их вакцины от COVID-19 на всех лиц старше 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный запрос компания сделала на основании проведенных ей клинических испытаний с участием более 10 тыс. человек, в ходе которых было установлено, что относительная эффективность вакцины после бустерной дозы составляет 95%.

В сентябре управление разрешило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для наиболее уязвимых групп населения. В конце октября власти также одобрили к применению бустерные дозы вакцин компаний Moderna и Johnson & Johnson (J&J). При этом в случае с последней разрешение распространяется на всех совершеннолетних, а дополнительную прививку можно делать уже через два месяца после полной вакцинации, а не через шесть, как у конкурентов.

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