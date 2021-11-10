В Иркутской области утвердили план комплексного развития моногорода Байкальска

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Градостроительный совет Иркутской области утвердил план комплексного развития моногорода Байкальска, экономика которого пострадала после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В сентябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в Байкальске в ближайшее время планируют провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.

"Градостроительный совет при губернаторе Иркутской области одобрил мастер-план Байкальска. <…> В стратегический мастер-план вошли ключевые направления развития города до 2030 и 2040 годов. Он включает более 300 конкретных проектов и мероприятий", - говорится в сообщении.

Это в том числе строительство жилья и гостиниц, коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание общественных городских пространств. В Байкальске планируется создать порт, реконструировать набережную, построить экологические тропы, музей БЦБК. Мастер-план также предлагает варианты развития коммунальной инфраструктуры, связи, транспорта и улично-дорожной сети.

Кроме того, в Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, планируется расширить горнолыжный курорт "Гора Соболиная", а на территории БЦБК построить международный центр водных ресурсов, который будет выполнять, в частности, научно-исследовательские и образовательные функции. Сейчас прорабатываются источники финансирования мероприятия плана.

БЦБК работал с 1966 года. В его накопителях, расположенных на берегу Байкала, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов производства. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года. Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска. Утвердить этот документ также должно будет правительство РФ.