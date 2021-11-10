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Три авиамаршрута из Благовещенска вошли в перечень субсидируемых на 2022 год

Авиакомпания приступит к реализации программы с 1 января

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Авиамаршруты из Благовещенска в Магадан, в Петропавловск-Камчатский и в Иркутск вошли в перечень федерального агентства воздушного транспорта субсидируемых в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

"Росавиация утвердила список субсидируемых региональных маршрутов на 2022 год. Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В данный перечень включены три маршрута из Благовещенска в Магадан, Петропавловск-Камчатский и Иркутск авиакомпании "ИрАэро" с частотой два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Авиакомпания приступит к реализации программы с 1 января 2022 года.

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