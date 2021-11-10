Дорогу от Биробиджана до Хабаровска открыли в связи с улучшением погоды

ТАСС, 10 ноября. Движение автобусов разрешили по закрытой ранее из-за циклона дороге от Биробиджана до Хабаровска. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 12:30 (05:30 мск) открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению г. Биробиджан - г. Хабаровск. По остальным направлениям движение закрыто до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Закрытыми для автобусов остаются дороги по направлениям из Биробиджана в город Облучье, села Ленинское, Амурзет и Головино.

В регионе продолжают ликвидировать последствия циклона. Так, в Ленинский район из Биробиджана на помощь населению после сильного ветра и ледяного дождя направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. "Наша группировка обеспечена необходимым оборудованием и снаряжением для организации пункта питания и обогрева в случае необходимости. В нее на сегодняшний день входят 10 человек личного состава, 3 единицы техники, полевая кухня, 2 палатки. Исходя из складывающейся обстановки, возможно в кратчайшие сроки ее увеличить", - приводятся в сообщении слова руководителя главка МЧС Анатолия Панова.

Вторые сутки на восстановлении электроснабжения задействованы 14 аварийно-восстановительных бригад в составе 48 человек, 18 единиц техники. Специалисты проводят ремонт опор и проводов. Продолжающиеся осадки осложняют работу бригад. В настоящее время электроснабжение восстановлено в восьми из 20 населенных пунктов области, оставшихся 9 ноября без света из-за мокрого снега. В общей сложности без электричества остаются 776 жилых домов с населением 1 808 человек.

Циклон с дождем, снегом и сильным ветром до 23 м/c вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Осадки и порывистый ветер привели к образованию наледи на линиях электропередачи и деревьях в регионе. В автономии закрыто движение на региональных дорогах. Наблюдается сильный гололед. По прогнозам синоптиков, в среду снег с дождем в регионе продолжится, температура воздуха - от плюс одного до минус четырех градусов.